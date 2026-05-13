“الفاف” تفتح تحقيقا مع مدربي ولاعبي اتحاد عنابة !

استدعى ضابط النزاهة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مدربي ولاعبي فريق اتحاد عنابة، وذلك، في إطار التحقيقات والإجراءات الجارية المتعلقة ببعض الوقائع المرتبطة بسير المنافسة ونزاهتها.

وحسب بيان أرسلته الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة. إلى رئيس اتحاد عنابة. فإن ضابط النزاهة لـ”الفاف” استدعى كل من المدرب محمد بن شوية. ومساعده رضا دلالو. إلى جانب عدد كبير من لاعبي الفريق، للتحقيق معهم.

وكشف البيان ذاته، أن بن شوية ومساعده دلالو، سيمثلان غدا الخميس. أمام ضابط النزاهة، وذلك بمقر “الفاف” بدالي إبراهيم، بداية من الساعة 11:00.

كما ستتواصل التحقيقات مساء، بداية من الساعة 15:00 بمثول الثلاثي. زوخ أيمن بن بورنان محمد الصديق، وحامق عباس.

على أن تستأنف التحقيقات يوم الأحد المقبل الـ 17 ماي، بالاستماع لكل من بركاني شعيب، ميرزي محمد العيدوني أمير، وعمارة مصطفى.

فيما تم استدعاء كل من أمير يحيي، عاشور فاتح. ايميون نور الدين تعزيز ختير وبوكاف نور الدين، لجسلة الاثنين الـ 18 ماي.

على أن تختتم التحقيقات المتعلقة ببعض الوقائع المرتبطة بسير المنافسة ونزاهتها، في حق الفريق الناشط في بطولة قسم الهواة مجموعة “وسط-شرق” يوم الثلاثاء. الـ 19 ماي الجاري، بالاستماع لكل من مدوري شمس الدين. عبابسة الياس، بن قويدر أكرم، بوغالم باليس، بلوشات طارق، وقربوة محمد.

وشدد البيان ذاته، على ضرورة حضور كل المعنيين لجلسات الاستماع. مبرزا أن عدم الامتثال للاستدعاء أو التخلف عن الحضور. من دون مبرر مقبول لن يوقف السير العادي للإجراءات والتحقيقات الجارية.