“الفاف” تفتح قضية الحكم الدولي بيطام وتستدعيه للمثول في مقرها اليوم

روراوة أقصاه من سلك التحكيم مدى الحياة

استدعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “فاف“، الحكم الدولي السابق، منير بيطام، من أجل المثول في مقرها، صبيحة اليوم الإثنين، من دون توضيح أسباب هذا الاستدعاء، حسب ما كشفه عنه المعني في حديثه لـ”النهار”.

وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أوقفت الحكم المساعد، منير بيطام، من ممارسة التحكيم أو أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وبررت قرارها ذلك بارتكابه خطأ مهنيا جسيما، وكان ذلك خلال مباراة أهلي البرج ووداد تلمسان، سنة 2014، حين خلع قميصه وألقى برايته على الأرض، ثم غادر الملعب في حادثة غير مسبوقة، متهما محفوظ قرباج، رئيس رابطة كرة القدم وقتها، إلى جانب خليل حموم، رئيس لجنة الحكام، بالمشاركة في التلاعب في المباريات.

وكلف هذا الاتهام الحكم بيطام عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة عن تهمة القذف، مع إلزامه بتعويض رئيس لجنة التحكيم حموم خليل.

ورفع الحكم الدولي السابق، منير بيطام، شكوى إلى لجنة أخلاقيات “الفيفا” خلال سنة 2019 بحجة عدم الاستجابة للشكوى التي رفعها في وقت سابق إلى مختلف الجهات الوصية، احتجاجا على حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي منذ عام 2014.