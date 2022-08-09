الفاف تفتح مسابقة لتصميم تميمة كأس افريقيا للمحلّيين

أعلنت الفاف، اليوم الثلاثاء، عن فتحها مسابقة لتصميم تميمة كأس إفريقيا للمحلّيين “شان” الجزائر 2023 امام جميع المبدعين في كل ربوع الوطن.

كما وضعت شروط أساسية وجب اتباعها من قبل المتسابقين في إعلانها عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك.

كما شرحت طريقة المشاركة عن طريق رابط إلكتروني لوضع مقترحاتهم.

وطالبت الفاف بالمشاركة على أوسع نطاق، ليكونوا مشاركين نجاح الدورة التي ستنطلق قريبا في الجزائر.

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