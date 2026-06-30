“الفاف” تفرض شرطًا جديدًا على المدربين

أعلنت المديرية الفنية الوطنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) عن فتح باب التسجيلات لفائدة الدفعة الثالثة من برنامج التكوين المستمر الموجه للمدربين الحاصلين على شهادة CAF A.

وذلك في إطار سياسة تطوير كرة القدم الوطنية ورفع مستوى التأطير الفني.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيصبح إلزاميًا بداية من الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وتطبيقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. حيث سيكون على المدربين الحاصلين على شهادة CAF A متابعة دورة تكوين مستمر كل ثلاثة مواسم رياضية.

وسيخضع المشاركون لتكوين يمتد 16 ساعة، ويعد شرطًا أساسيًا للحصول على رخصة التدريب.

وفي هذا الإطار، تدعو المديرية التقنية الوطنية المدربين المعنيين، المستوفين لجميع الشروط الإدارية، إلى المشاركة في هذا التكوين المتواصل، باعتباره شرطا أساسيا للحصول على إجازة التدريب وتجديدها.

التكوين المتواصل – إجازة CAF A:

– عدد المقاييس: مقياس واحد (01)

– حقوق التكوين: 50.000 دج

– عدد المقاعد: 40

– تاريخ التكوين: من 20 إلى 22 جويلية 2026.

– الموضوع: التوجيه، التحفيز والقيادة.

الملف المطلوب (بصيغة PDF):

– نسخة من إجازة CAF A (متحصل عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات)

– نسخة من جواز السفر

– صورة شمسية حديثة

لتأكيد التسجيل، يتعين على المترشحين إيداع ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية التالية:

formation.faf.dz

وذلك في أجل أقصاه 11 جويلية 2026.

ملاحظة هامة:

يترتب على عدم الالتزام بإجبارية التكوين المتواصل تعليق صلاحية إجازة التدريب أو عدم إصدارها. ولن يتمكن من الحصول على إجازة التدريب أو تجديدها سوى المدربين الذين استوفوا هذا الشرط.