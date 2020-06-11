الفاف تفند إشاعة إقصاء فريق FLN من الجمعية العامة

فنّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم خبر إقصاء فريق جبهة التحرير الوطني من الجمعية العامة للفاف في بيان له نشر اليوم الخميس.

وأكدت الفاف في بيانها، أن مشروع تعديل قوانين الإتحاد الجزائري لكرة القدم يشكل إزعاجا للعديد من الأطراف التي تسعى دائما لتكسير عمل المكتب الفيدرالي الحالي.

وقالت االفاف أن حتى منتخب جبهة التحرير الوطني لم يفلت من النوايا الخبيثة لبعض المعارضين، بعد ترويج إشاعة إزالة هذا الرمز من الجمعية العامة للفاف.

وأدانت الفاف هذه الإشاعات، مؤكدة أن المكتب الفيدرالي الحالي يضم اللاعب السابق لفريق الـFLN محمد معوش، وأن أعضاء الثمانية الذين لا يزالون على قيد الحياة سيكونوا ضمن الجمعية العامة للفاف.