الفاف تفند خبر توقيف البطولة يوم 30 جوان !

فند الإتحاد الجزائري لكرة القدم خبر توقيف بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم يوم 30 جوان الجاري، والذي يتزامن مع آخر أجل لأرسال القائمة النهائية المشاركة ف ي المنافسات القارية، هذا وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد راسل الإتحادات الرياضية بضرورة إرسال القائمة النهائية للأندية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية قبل تاريخ 30 جوان المقبل.

هذا وكانت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، قد تحدثت عن مقترح رئيس الإتحاد الجزائري شرف الدين عمار بخصوص توقيف البطولة المحترفة يوم 30 جوان، مع الغاء السقوط و صعود 4 اندية من القسم الثاني ( اصحاب المراتب الأولى وأفضل صاحب مركز ثاني)، مع إنشاء بطولة بفوجين الموسم المقبل 12 في كل مجموعة.

وجاء في بيان الفاف أنه تم التطرق إلى موضوع موسم 2020/2021 خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي يوم 31 ماي الجاري، حيث تم إقتراح العديد من الحلول تماشيا مع الرزنامة لدولية ومشاركة المنتخب الوطني الأول والثاني، إلا أنه لم يتم إتخاذ أي قرار نهائي بخصوص هذا الشأن.