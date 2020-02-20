الفاف تفوز بقضيتها المتعلقة بالتشهير!

فاز الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بقضية التشهير التي رفعها ضد صحفيين جزائريين، واللذان تم إدانتهما بعقوبات مختلفة.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، أنه تم إدانة الصحفي الأول والذي حضر جلسة المحاكمة بغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري.

وفيما يخض الصحفي الثاني، والذي تغيب عن حضور جلسة المحاكمة، فقد تم إدانته بشهرين نافذين، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.

وأوضحت “الفاف” في ذات البيان، أن التحقيقات متواصلة في ثلاث قضايا أخرى، بالإضافة لقضايا الجرائم الإلكترونية، بناء على تعليمات النائب العام.

وأكدت هيئة خير الدين زطشي، استمرارها في المتابعات القضائية ضد كل شخص، أو وسيلة إعلامية، لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة.

وأبدت “الفاف”، تقبلها لكل الإنتقادات البناءة، في حين ترفض أي تغليط، أو أكاذيب الهدف منها تسوية حسابات شخصية.