“الفاف” تقترح تاريخ 16 نوفمبر لاستقبال بوركينافاسو في ملعب “تشاكر”

علمت “النهار” من مصادر مطلعة، بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اقترح تاريخ 16 نوفمبر المقبل، كموعد لاستقبال منتخب بوركينافاسو في ملعب “مصطفى تشاكر”، في الجولة السادسة والأخيرة من عمر تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتأتي مراسلة “الفاف” هذه، تزامنا مع قطع “الكاف” الشك باليقين، بخصوص موعد مباراة جيبوتي التي تم تثبيتها يوم 10 نوفمبر المقبل، في ملعب “الدفاع الجوي” بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقا لذات المصادر، يعكس طلب “الفاف”، رغبة جمال بلماضي في الحصول على قدر من الوقت من أجل الاسترجاع للاعبيه، بعد مواجهة جيبوتي، وهو ما دفع بهيئة شرف الدين عمارة، لاقتراح تاريخ 16 نوفمبر، الذي يوفر للعناصر الوطنية 4 أيام كمدة فاصلة بين الجولتين الخامسة والسادسة.

وكانت المباراة مبرمجة مبدئيا من طرف “الكاف” يوم 14 نوفمبر، التاريخ الذي لا يخدم رفقاء القائد رياض محرز، بسبب عدم وجود متسع من الوقت قصد الاستعداد الجيد لمباراة مفصلية مؤهلة إلى الدور الثالث.

ويرفع أكثر من حظوظ قبول الموعد المقترح لمواجهة وصيف المجموعة الأولى في الجزائر، يوم 16 نوفمبر، موافقة هيئة “موتسيبي” على طلب مماثل من منتخب النيجر، لدى استقباله “الخضر” في العاصمة “نيامي”، بعدما أجّلت موعده بـ 24 ساعة.

وأشارت مراجع إعلامية إلى موافقة “الكاف” مسبقا على طلب “الخضر”، في وقت أكدت مصادر أخرى، بأن طلب “الفاف” لا يزال محل دراسة، غير أن الأرجح، الموافقة عليه، طالما لا يطرح ذلك مشكلا للمنافس.

وحاول البعض ربط طلب تأخير موعد مواجهة “الخيول”، بضمان جاهزية ملعب “تشاكر”، وهو الأمر الذي يبقى مستبعدا جدا، والمدة الفاصلة من اليوم إلى غاية منتصف الشهر المقبل، كافية لتجعله جاهزا لاحتضان المواجهة.

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