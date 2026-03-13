الفاف تقترح مواجهة ايطاليا وديا في هذا الموعد

قرّرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم توقيع بروتوكول اتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أجل تنظيم مباراة ودية محتملة بين منتخب الجزائر لكرة القدم ومنتخب إيطاليا لكرة القدم خلال شهر جوان المقبل، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026.

ووفق لموقع “لاغازيت دون فيناك”، اليوم الجمعة، فإن المباراة المقترحة قد تُجرى يوم 13 جوان على الأراضي الأمريكية، في حال استيفاء بعض الشروط التنظيمية والرياضية المرتبطة ببرنامج تحضيرات المنتخبين للمونديال المقبل.

ويرتبط تفعيل هذا الاتفاق بشكل أساسي بتأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائيات كأس العالم، حيث ستلعب نتيجة مباريات السد دورا حاسما في ترسيم المواجهة الودية بين المنتخبين. كما يبقى اختيار المدينة الأمريكية التي سيقيم فيها المنتخب الإيطالي خلال فترة البطولة عاملا آخر مؤثرا في تحديد مكان إجراء اللقاء.

وفي حال اكتمال جميع الشروط، حسب ذات المصدر، قد تشهد الجماهير مواجهة قوية بين المنتخب الجزائري ونظيره الإيطالي، في اختبار ودي رفيع المستوى يندرج ضمن برنامج تحضيرات الخضر للمواعيد الدولية المقبلة. أما في حال تعذر إقامة هذه المباراة، فإن الاتحادية الجزائرية تملك خيارات بديلة لتعويض هذا اللقاء ضمن برنامج المباريات الودية.