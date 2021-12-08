الفاف تقدم احتجاجا لدى اللجنة المنظمة بسبب لقطة الهدف

قدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” إحتجاجا على مستوى اللجنة المنظمة لمونديال العرب. بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء التي سجلها المنتخب المصري.

كما قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” تقديم احتجاج للجنة المنظمة لمونديال العرب. بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر.

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وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت باستاد الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمُنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

كما تساوى المنتخبين في عدد الأهداف المسجلة بـ7 أهداف لكل منتخب كما تلقى الخضر ومصر هدف وحيد فقط خلال ثلاث جولات.

و من ناحية اللعب النظيف تفوق المنتخب المصري بعد تلقيه لثلاث بطاقات صفراء في لقاء اليوم بينما تلقى الخضر 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء لتيطراوي.

و عبر المدرب الوطني “مجيد بوقرة” عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر.

وقال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.

وأضاف:”تأثر زملاء القائد ياسين براهيمي من الناحية البدنية أمام مصر”.

كما ختم:”لكن أنا سعيد جدا بالمردود المُقدم من اللاعبين خاصة من الناحية التكتيكية”.

وأكد من جهته، قائد المنتخب المصري “محمد الشناوي” أن الفراعنة قدموا مواجهة كبيرة أمام الجزائر رغم عدم تحقيقهم للفوز. وقال حارس الفراعنة في تصريحات عقب المواجهة التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء.

“كنا نريد الصدارة في المجموعة و نطمح للذهاب الى أبعد حد ممكن في مونديال العرب”. كما أضاف:”قدمنا مباراة كبيرة رغم عدم الفوز أمام الخضر”.

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