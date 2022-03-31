الفاف تقدم طعنا لدى الفيفا ضد غاساما

تقدّمت الفاف بطعن لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم الرئيسي غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون و تسبّب في فضيحة كروية صنعت الحدث عالميا.

وكان الحكم غاساما قد حرم الجزائر من التأهل إلى مونديال قطر.

كما كشف اليوم الخميس. الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية. أنّه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق الكتيبة الوطنية.

كما أشارت إلى طلبها المتعلّق بإعادة المواجهة في ظروف مريحة وقانونية.

إلى جانب ذلك. طالبت بتسليط الضوء على التحكيم الذي قتل أحلام الجماهير الجزائرية.

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