الفاف تقرر إلغاء كأس الجمهورية لموسم 2019-2020

الرياضة
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الفاف تقرر إلغاء كأس الجمهورية لموسم 2019-2020
بقلم كريم تيغرمت

قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، إلغاء مسابقة كأس الجمهورية لموسم (2019-2020)، خلال اجتماعه أمس الأحد، بالأندية المتأهلة لدور الثمانية.

وصرح عضو المكتب الفيدرالي، العربي عوامر، في هذا الخصوص لـ(و.أ.ج): “قررنا خلال اجتماعنا مع الأندية المعنية بالمنافسة، إلغاء الطبعة الحالية لكأس الجزائر”.

وأضاف عضو المكتب الفيدرالي: “سيتم ترسيم هذا القرار، يوم الثلاثاء المقبل، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية”.

وبخصوص ممثل الجزائر الثاني في كأس الكاف، أوضح عوامر: “سيتم تعيين الفريق خلال نفس اجتماع المكتب الفيدرالي”.

وأوضح: “الأندية الهاوية (جمعية وهران، أمل بوسعادة، ووداد بوفاريك)، غير معينة بهذا التعيين، ولم يتم الإتفاق على اجراء القرعة لاختيار الفريق المشارك في هذه المنافسة”.


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