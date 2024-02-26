“الفاف” تقرر اقتناء 4 محطات متنقلة للـ”VAR”

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اقتناء أربع محطات متنقلة للـ”فار”، لضمان تغطية كل لقاءات البطولة الوطنية بداية من الموسم الكروي القادم.

وكشف نائب رئيس “الفاف” محمد أمين مسلوق، بأن وليد صادي، يوجد بصدد إتمام ملف الفار، تمهيدا لتطبيقه في الموسم الجديد.

مشيرا في تصريحات خص بها التلفزيون العمومي. إلى أن الاتحادية ستقتني أربع محطات متنقلة للفار، والتي ستتولى تغطية كل مباريات البطولة ابتداء من الموسم 2024-2025.

وختم مسلوق:”يتمثل هدفنا في رفع مستوى بطولتنا وهذا يمر حتما عبر تحديد ظروف الملاعب التي ستجهز بهذه التقنية”.

و كان المكتب الفدرالي للفاف المجتمع يوم الأربعاء الفارط، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قد صادق على الإطار الاستراتيجي لبرنامج “للأمام 2023-2026” والتي تتضمن اقتناء محطات الفار.