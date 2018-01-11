الفاف تقرر الطعن في رفض “الكاف” لملف ولد زميرلي

قررت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الطعن على مستوى “الكاف” بعد رفض الأخيرة لملف ترشح نائب رئيس الفاف “بشير ولد زميرلي”.

لعضوية المكتب التنفيذي للإتحادية الإفريقية لكرة القدم، وأعلنت هيئة “زطشي” ذلك اليوم الخميس في بيان رسمي لها على موقعها الإلكتروني.

وأضاف بيان الفاف أنها مُستعدة للذهاب بعيدا في القضية بالطرق القانونية المسموح بها لإسترجاع حقوق الجزائر المشروعة على المستوى القاري.

وكانت الكاف قد رفضت ملف ترشح “بشير ولد زميرلي” لعضوية المكتب التنفيذي بسبب وصوله بعد إنتهاء الأجال القانونية لوضع الملفات.