الفاف تقرر العودة للنظام القديم في منافسة كأس الجمهورية

قرر الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأبعاء، تغيير نظام منافسة كأس الجمهورية، وذلك انطلاقا من الموسم المقبل.

وخرج رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية المحترف الأول، ورئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، بقرار العودة للنظام القديم في منافسة كأس الجمهورية.

ويستم انطلاقا من الموسم المقبل، اجراء مباراة واحدة، في الدورالربع نهائي، والنصف نهائي لكأس الجمهورية، بدل مبارتين (ذهاب، وإياب).

يذكر أن ذات الإجتماع، خرج بقرار إلغاء الطبعة الـ56 لمنافسة كأس الجمهورية، الخاصة بموسم 2019-2020.