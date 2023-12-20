الفاف تقرر تأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع بكل أقسامها

أعلنت الفاف لكرة القدم عن تأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع بكل أقسامها بعد الحادث الأليم الذي تعرض له وفد مولودية البيض.

و حسب الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان لها، فإن كل المباريات ستأجل بما فيها المباريات القوية.

وكانت إدارة مولودية البيض، قد أعلنت عن تعرض الوفد المتنقل إلى تيزي لمواجهة شبيبة القبائل إلى حادث مرور مميت، في الطريق الرابط بين السوقر و سي عبد الغني.

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