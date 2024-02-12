“الفاف” تقرر تعيين مدرب جزائري ضمن طاقم الناخب الجديد

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تدعيم الطاقم الفني الجديد للخضر، بمدرب جزائري.

واستبعدت مصادر “النهار” أن تلجأ “الفاف” بقيادة وليد صادي، لتعيين مدرب جزائري، خلفا للناخب السابق جمال بلماضي. عكس ما تم الترويج له سابقا.

كما أكدت المصادر ذاتها، في المقابل بأن الطاقم الفني الجديد للخضر، سيضم في صفوفه مدربا جزائريا، يعمل إلى جانب المدرب الأجنبي الذي سيتم تعيينه.

للإشارة فإن “الفاف” قررت تقليص قائمة المرشحين لتدريب الخضر. وتفاضل حاليا بين البرتغالي خوزيه بيسيرو ومواطنه كارلوس كيروش، وتبقى حظوظ هذا الأخير، الأوفر لخلافة بلماضي.