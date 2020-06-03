الفاف تقرر مساعدة الأندية الجزائرية من جديد

قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مساعدة الأندية الجزائري من جديد، من خلال تسديد ديون هذه الأخيرة لدى الفيفا، وفي المقابل دعى رئيس الفاف خير الدين زطشي، لترشيد النفقات.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، القرارات التي خرج بها الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، وأبرزها تسديد الفاف، لديون الأندية لدى الفيفا.

وفي المقابل ستتعهد هذه الأندية، بتعويض خزينة الفاف، من عائدات حقوق البث التلفزي، وعائدات المشاركة في المنافسات الإفريقية.

وقرر المكتب الفدرالي، الإعتماد على الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، لمنع النوادي الوطنية، من انتداب أي لاعب أجنبي، في حال عدم تسوية وضعيتهم المالية.

وأشار بيان الفاف، أن هناك امكانية لتأجيل تسديد ديون الأندية، التي كان من المقر تسديدها في جوان 2020، مذكرا أن هذه الديون بلغت 217 مليون دينار بالنسبة للمحترف الأول، و523 مليون دينار بالنسبة للمحترف الثاني.

وفي الأخير، ذكّر رئيس الإتحادية الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أعضاء المكتب الفيدرالي، بضرورة ترشيد نفقات الإتحادية، وتحسينها.