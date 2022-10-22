“الفاف” تقرّر دعم اندية الهواة ماديا

كشفت الفاف في بيان لها، اليوم السبت، عن تخصيصها مساعدة مالية لجميع أندية الهواة من أجل السماح لها بالمشاركة في موسم 2023/2022.

كما قالت الفاف، انها نفّذت تعليمات رئيس الجمهورية والمكتب الفيدرالي. وبالتشاور مع وزارة الشباب والرياضة. كما أكّدت أنها تنتظر فقط استكمال الملف المتعلّق بالدعم فقط.

وأوضحت اعلى هيئة كروية في الجزائر ان القرار جاء بعد الموافقة من السلطات العامة.

كما ختمت هيئة الرئيس جهيد زفيزف، انها ستطبّق برنامجها الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة في 7 جويلية 2022، لدعم و التطوير الكرة خاصة في الجنوب الجزائري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]