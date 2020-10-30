الفاف تقصف مسؤولي مولودية الجزائر !

رد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على تصريحات مسؤولي مولودية الجزائر الأخيرة، مؤكدين أن “الفاف” تقف دائما بجانب الأندية.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لـ “الفاف”:

“يشعر مسؤولو الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) ومسؤولو رابطة المحترفين لكرة القدم (LFP) بالفزع من الإنتاج الإعلامي السريالي لشبه مُسير له مسيرة رياضية هيكلية ، لإخفاء جهله في مسائل الإدارة و هاجم بوقاحة رئيسا “الفاف” و”الرابطة”.

“أنصار مولودية الجزائر لم ينخدعوا وقضية روني خير دليل على ذلك”.

“بالإضافة إلى ذلك فإن الفاف والرابطة تتفق على نقطة واحدة على الأقل مع هذا الشبه مُسير: أموال سوناطراك ملك للشعب وبالتالي ليس هناك شك في تبديدها”.