“الفاف” تكثف جهودها لضمان خدمات أكليوش

تواصل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تحركاتها، من أجل ضم الموهبة الكروية الصاعدة في “الليغ1” الفرنسية، مغناس أكليوش، إلى المنتخب الوطني.

ويعتبر صاحب الـ 22 ربيعا، من بين أبرز المواهب في فرنسا، وهو الذي يقدم مستويات راقية رفقة موناكو، الذي لعب له 15 مباراة هذا الموسم. بين “الليغ1″ والشامبينز ليغ” سجلها خلالها 4 أهداف وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة.

وحسبما جاء في برنامج “تيلي فوت”، الذي يبث عبر قناة “تي أف 1” الفرنسية، فإن “الفاف”، قررت تكثيف جهودها من أجل حسم ملف أكليوش، وترسيم التحاقه بتشكيلة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن خريج مدرسة موناكو، لم يحسم إلى حد الآن، مستقبله الدولي. بين تمثيل المنتخب الجزائري ونظيره الفرنسي.

للإشارة فإن الصحافة الفرنسية، تمارس منذ فترة ضغطا رهيبا على مدرب الديكة. ديدي ديشان، من أجل استدعاء أكليوش. للمنتخب الأول، وقطع الطريق أمام تدعيمه لتشكيلة “الخضر”.

🚨 Maghnes Akliouche est bien en contacts avec la Fédération Algérienne de Football qui fait son maximum pour que le joueur défende les couleurs des Fennecs. ⏳💎🇩🇿 Le joueur de l’AS Monaco n’a pas encore officiellement tranché entre l’Équipe de France et l’Algérie. 🤔… pic.twitter.com/MtYWUwOM2K — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 27, 2024