الفاف تكذب الأخبار المغلوطة بخصوص استقدامات الأندية المدانة

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، الأخبار التي يتم تاولها، بخصوص رفع المنع عن الأندية المدانة، خلال فترة التحويلات الشتوية.

ونشرت الفاف بيان، عبر موقعها الرسمي، نفت من خلاله السماح للأندية التي لا تزيد ديونها لاعن 8 مليار سنيتم بالانتداب.

كما أكد الاتحاد الجزائري للعبة، بأن مكتبع الفيدرالي، لم يتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن لجنة المنازعات تواصل تطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الصدد.