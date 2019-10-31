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“الفاف” تكذب الشائعات بخصوص عقدها مع شركة “أديداس”

الرياضة
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“الفاف” تكذب الشائعات بخصوص عقدها مع شركة “أديداس”
بقلم كريم.تيغرمت

كذب الإتحاد الجزائري لكرة القدم، كل الشائعات التي تم تداولها، بخصوص العقد الذي يربطه مع شركة الألبسة والمعدات الرياضية “أديداس”.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، تكذيبا عبر موقعه الرسمي، حول شائعات إنهاء “الفاف” لعقدها مع شركة “أديداس”.

وأكدت هيئة خير الدين زطشي، رضاها عن الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركة، التي وفت بجميع التزاماتها اتجاه “الفاف”.

وكشف موقع “الفاف”، أن شركة “أديداس”، والتزاما بعقدها، قد سلمت جميع التجهيزات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، بما فيها المنتخب النسوي، ناهيك عن مكافآت، وعلاوات “كان 2019”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=720460

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