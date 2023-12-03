الفاف تكرم الحكم الجزائري محمد ملاح

خصّ الاتحاد الجزائري لكر القدم “الفاف”، الحكم محمد ابراهيم ملاح، بتكريم خاص، على هامش مشاركته في الدورة التكوينية الخاصة بالتحكيم.

وقام السكرتير العام لـ”الفاف” نذير بوزناد، رفقة مسؤول التحكيم، عبيد شارف، بتكريم الحكم ملاح، الذي تعرض في وزقت شابق لحادث مكرور خطير خلال تنقله لإدارة احدى مباريات البطولة.

وأبدى الحكم ملاح امتنانه الشديد، على هذه الالتفاتة، مصرحا للموقع الرسمي للفاف: “أشكر الجميع على اهتمامهم، ودعمهم المعنوي”.

وتابع الحكم محمد ابراهيم ملاح: “ثقتكم واحترافيتكم، بلا شك هي مفتاح نجاح الجيل المستقبلي لسلكنا التحكيمي”.