الفاف تكرم الحكم السابق قويدر سمارا

خصّ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، جهيد زفيزف، الحكم السابق قويدر سمارا، بتكريم خاص بحضور أعضاء المكتب الفيدرالي.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، استقبال زفيزف، للحكم السابق قويدر سمارا، بحضور أعضاء المكتب الفيدرالي.

كما تم اسداء تعليمات لرئيس رابطة كرة القدم لولاية عين الدفلة، من أجل اطلاعهم على احتياجات قويدر سمارا، لدراسة الامكانيات المتاحة لمساعدته.

وتأتي هذه الالتفاتة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد حادث المرور الأليم الذي تعرض له الحكم قويدر سمارا، ومعاونيه قسطالي، وبوشريار في 2005.