“الفاف” تكرم بن شيخ.. عليق وبطروني

حظي كل من الثنائي السابق لمولودية الجزائر، علي بن شيخ وعمر بطروني، إلى جانب اللاعب السابق والرئيس الأسطوري لاتحاد العاصمة، سعيد عليق، بتكريم خاص، من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وجاء تكريم الثلاثي، الذي قدم الكثير للكرة الجزائرية، في مستهل انطلاق أشغال الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”.

وانطلقت أشغال الجمعية العامة للاتحادية، صبيحة اليوم السبت، في حدود الساعة 09:00، على مستوى الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة.

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