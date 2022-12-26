الفاف تكرم ثلاثي التحكيم الجزائري المشارك في مونديال قطر

حظي ثلاثي التحكيم الجزائري، مصطفى غربال، عبد الحق آيت شعلي، و مقران قوراري، بتكريم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

ومنح رئيس “الفاف”، جهيد زفيزف، شهادات تقدير لكل من غربال، آيت شعلي، وقوراري، لتشريفه الصافرة الجزائرية في المونديال.

كما حظي الحكم المساعد عبد الحق آيت شعلي، بتكريم خاص، بعد اعلان اعتزاله التحكيم، عقب ختام مونديال قطر، وبعد مشوار حافل.

وجاء تكريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لثلاثي التحكيم الجزائري، على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي، المنعقد أمس الأحد.