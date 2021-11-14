الفاف تكرم رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

كرم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني.

وقام عضو المكتب الفيدرالي حكيم مدان، ورشيد أوكالي، يتكريم رئيس اتحاد شمال إفريقيا للعبة، عبد الحكيم الشلماني.

كما ىتم هذا التكريم بتونس، على هامش مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في بطولة اتحاد شكال إفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، انهزم ضمن هذه البطولة أمام كل من تونس، ومصر، فيما حقق الفوز أمام ليبيا.

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