“الفاف” تكرم سرار وعددا من الوجوه الكروية

حظي اللاعب الدولي السابق، عبد الحكيم سرار، بتكريم خاص اليوم السبت، من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وعلى هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة العادية لـ”الفاف” التي عرفت تواجد رئيس اللجنة الأولمبية السابق، مصطفي بيرافي، والناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر رئيس الاتحادية. وليد صادي، تكريم الرئيس السابق لوفاق سطيف. ومنحه قميصا لـ”الخضر” يحمل اسمه.

يشار إلى أن سرار، الذي قدم الكثير للكرة الجزائرية لاعبا ورئيسا، تعرض لوعكة صحية مؤخرا. أجبرته على الخضوع لعملية جراحية على مستوى الرأس.

كما أقدمت “الفاف” على هامش أشغال الجمعية التي جرت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على تكريم شخصيات أخرى فاعلة في الكرة الجزائرية، على غرار الثنائي الدولي السابق، عبد النور كاوة وعبد القادر حر، إلى جانب الحكم الدولي السابق، مسعود كوسة، والحكم الحالي الذي يصارع المرض يوسف قاموح.

بالإضافة إلى تكريم الإعلاميين، بن يوسف وعدية، ولخضر بريش، والراحل العمربي بن حميدوش، الرئيس السابق لرابطة مسيلة الولاية، والراحل نور الدين بولفعات، الرئيس السابق لرابطة ما بين الجهات.

