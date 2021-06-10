الفاف تكرّم الطبيب السابق للمنتخب الوطني “بوغلالي”

الرياضة
  • -
  • 0
الفاف تكرّم الطبيب السابق للمنتخب الوطني “بوغلالي”
بقلم يونس رزيق

كرّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم يوم أمس الأربعاء الطبيب السابق للمنتخب الوطني، والحالي لفريق شباب بلوزداد، محمد بوغلالي، في حفل أقامته الهيئة الكروية أمس بالمركز التقني لسيدي موسى.

و أشرف على تكريم الدكتور “بوغلالي”، الناخب الوطني “جمال بلماضي” و قائد الخضر “رياض محرز”، وهذا تثمينا لما قدمه طيلة مسيرته مع المنتخب الوطني.
وتنقلت تشكيلة المنتخب الوطني صبيحة اليوم الخميس إلى تونس لمواجهة نسور قرطاج وديا، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007361

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com