“الفاف” تكشف أسباب الانسحاب من سباق احتضان “كان” 2025 و2027

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن الأسباب التي دفعتها نحو اتخاذ قرار بالانسحاب من احتضان كأس أمم إفريقيا لنسختي 2025 و2027.

وكانت “الفاف” قد أعلنت صبيحة اليوم الثلاثاء، رسميا عن انسحاب الجزائر، من سباق الترشح لاحتضان المحفلين القاريين، عشية الإعلان عن البلدان الفائزة بشرف التنظيم.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، أكدت هيئة وليد صادي، بأن هذا الانسحاب، يأتي بسبب النهج الجديد الذي تتبعه الفاف في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر.

مبرزة بأن “الفاف” ستركز بعد ذلك، جهودها من أجل إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، مجددة في الوقت ذاته، التزامها الثابت بالمشاركة في تطوير كرة القدم الإفريقية.

كما استغلت الاتحادية، الفرصة من أجل توجيه شكرها إلى الأسرة الكروية الإفريقية، على تفهمها لقرارها بالانسحاب من سباق احتضان “كان” 2025 و2027.

مشيرة في الأخير، إلى أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال عدم التزام الجزائر بالرياضة الأكثر شعبية في القارة.