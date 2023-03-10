الفاف تكشف أسباب تسريح ولد علي للثنائي نشّاط وكسيلة

قام مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة نور الدين ولد علي بتسريح الثنائي نشّاط وكسيلة إلى فريقهما شبيبة القبائل.

و كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها اليوم الجمعة، عن الأسباب الحقيقة وراء قيام ولد علي بالقرار.

حيث قالت أن ولد علي قام بلفتة للفريق القبائلي الذي يحتاج الثنائي لمباراة الغد أمام فيتاكلوب الكونعولي ضمن المجموعة الأولى من رابطة الأبطال.

وستجري المباراة غدا بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة مساء.

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