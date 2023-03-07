الفاف تكشف أسباب مشاركة الجزائر بناديين فقط في البطولة العربية

كشفت الفاف في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن أسباب مشاركة الجزائري بناديين فقط في البطولة العربية.

وقالت الفاف عن مشاركة الجزائر بكل من نادي شباب بلوزداد وشبيبة الساورة بسبب الاحتفاظ بترتيب في الفيفا في شهر ديسمبر 2022

كما أكّدت أن الجزائر من الدول المستثناة من الدوري التمهيدي. إلى جانب أن مشاركة الساورة في الكأس لأنها احتلت المرتبة الرابعة في البطولة موسم 2021/2022 . كما يعتبر شباب بلوزداد مؤهلا تلقائيا بحكم أن بطل المنافسة المحلية.

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