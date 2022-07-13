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الرياضة

الفاف تكشف أسماء المرشحين للخضوع لدورة تكوينية لنيل إجازات “كاف”

بقلم عزيز طالبي
الفاف تكشف أسماء المرشحين للخضوع لدورة تكوينية لنيل إجازات “كاف”
الفاف
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كشفت الفاف اليوم الأربعاء عن قيام المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم بإسدال الستار عن قوائم المجموعة الأولى و المجموعة الثانية للمرشّحين المختارين للخضوع إلى دورة تكوينية.

وأكّدت أن الأسماء المعلن عنها ستكون لها الفرصة للحصول على إجازة تدريبية CAF C .CAF B .
وتخص القائمة عدد من اللاعبين الدوليين والمحترفين سابقا الذين يسعون إتمام دراستهم قصد الذهاب بعيدا في مشوارهم التدريبي.
كما قالت أنه سيعلن عن طريقة الالتحاق بالدورة التدريبية لاحقا.

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