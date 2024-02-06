الفاف تكشف أعضاء اللجنة المكلفة باختيار الناخب الوطني الجديد

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة التي تم تعيينها، لاختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، تم تعيين لجنة مكونة من ستة أعضاء، يترأسها المندير الفني الوطني عامر منسول.

وضمت هذه اللجنة، أسماء كل من محمد معوش، رابح سعدان، كريم قاصد، فؤاد شيحة، بوعلام لعروم، وأمين غيموز.

وحسب موقع “الفاف”، ستباشر هذه اللجنة مهامها بصفة رسمية، يوم الخميس المقبل، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف زوالا، بمقر “الفاف”، من أجل تحديد قائمة مصغرة للمدربين المرشحين للإشراف على المنتخب الوطني.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن الجانب القانوني، والمالي، سيتم دراسته من طرف اللجان المختصة على مستوى “الفاف”.