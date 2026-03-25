“الفاف” تكشف أهم مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، المنعقد أمس الثلاثاء.

وجرى الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تحت رئاسة رئيس الاتحادية وليد صادي، عن طريق “الفيزيون كونفيرونص”.

كما كشف ذات المصدر، عن اسداء رئيس “الفاف”، خلال هذا الاجتماع توجيهات لرئيس الرابطة، من أجل تحيين برنامج مباريات كل من اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، بما يتماشى والتزاماتهما في منافسة كأس “الكاف”.

وفي ذات السياق، نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، البرنامج الجديد الذي تم تسطير له من طرف الرابطة المحترفة، لمباريات البطولة التي ستلعب في شهر أفريل الداخل، والتي جاءت على النحو التالي: