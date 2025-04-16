“الفاف” تكشف احصائيات المواجهات المباشرة بين الاتحاد والشباب في نهائي الكأس

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، احصائيات نهائيات كأس الجزائر، التي جمعت اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيكون نهائي الكأس، المرتقب بين اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، هو السادس في تاريخ الفريقين، ضمن هذه المنافسة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن النادي البلوزدادي، سبق له الفوز بثلاثة ألقاب كأس الجزائر، على حساب اتحاد العاصمة، فيما توج هذا الأخير بلقبين أمام الشباب.

وتؤكد الاحصائيات التي كشفت عنها “الفاف”، بأن كل من شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، اختصاصيين في هذه المنافسة، ما سيجعل نهائي كأس الجزائر 2025، الذي سيجمعهما مجددا، مليئ بالحماس، والإثارة.