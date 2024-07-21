“الفاف” تكشف الأندية التي ستنشط نهائيات دورة اللقب الوطني للشبان 2024

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، الأندية التي ستنشط نهائيات دورة اللقب الوطني للشبان 2024، ومواعيد المباريات.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيتم خوض النهائي الأول الخاص بفئة أقل من 17 عاما، والذي سيجمع فريق بارادو، ومشعل تحدي برج بوعريريج، يوم الإثنين المقبل بملعب “1 نوفمبر” تيزي وزو، انطلاقا من السابعة مساءً.

كما حددت الفاف يوم الثلاثاء 23 جويلية، كموعد لخوض نهائي فئة أقل من 15 عاما، والذي سيجمع فريقي أتليتيك بارادو، ووفاق سطيف، فيما ينسط النهائي الآخر لفئة أقل من 19 عاما، فريقي وفاق سطيف، واتحاد وهران.