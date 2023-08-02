الفاف تكشف الاجراءات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد للبطولة المحترفة

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، الإجراءات التنظيمية التي تم تحديدها، والخصاة بالموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وأوضحت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن هذه الجراءات التنظيمية، تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المكتب الفيدرالي بتاريخ 9 جويلية المنقضي.

كما نشر الاتحاد الجزائري للعبة، هذه الإجراءات التنظيمية المتخذة كاملة وبالتفصيل، عبر موقعه الرسمي.

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