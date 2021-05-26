“الفاف” تكشف البرنامج الإعلامي الخاص بالتربص القادم للخضر

الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر البرنامج الإعلامي تحسبا للمباريات الودية القادمة للمنتخب الوطني خلال تواريخ الفيفا المقبلة.

يُذكر أن تربص الخضر ينطلق يوم 31 ماي ويمتد إلى غاية 15 جوان 2021 و تتخلله ثلاث مباريات ودية ضد موريتانيا (3 جوان في البليدة) ومالي (6 جوان في البليدة) وتونس (11 جوان في تونس).

ووضعت مديرية الاتصال للإتحاد الجزائري لكرة القدم بالتشاور مع الجهاز الفني برنامج عمل لوسائل الإعلام لسماح لها بتغطية هذه الأحداث.