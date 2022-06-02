“الفاف” تكشف البرنامج الرسمي لوديات المنتخب المحلي

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، البرنامج الرسمي للوديات الثلاث للمُنتخب الوطني المحلي.

حيث سيواجه المحليين مُنتخب النيجر في المباراة الأولى يوم الإثنين المُقبل 06 جوان بملعب 05 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20:30.

وبذات الملعب يواجه أشبال الناخب المحلي، عبد المجيد بوقرة، مُنتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس 09 جوان في نفس التوقيت.

كما ستكون المباراة الثالثة والأخيرة أمام مُنتخب السينغال يوم الإثنين 13 جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة 20:30.