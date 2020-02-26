الفاف تكشف البرنامج الكامل للخضر في 2020

كشفت المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، البرنامج الكامل وتواريخ مباريات المنتخب الوطني، في السنة الجارية.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي برنامج الخضر، بالإضافة لبرنامج الفئات الشبانية للمنتخب الوطني، والمنتخب النسوي.

وسيكون رفقاء القائد رياض محرز، خلال الأيام القليلة المقبلة، على موعد مع تصفيات كأس أمم إفريقا، أين تنتظره أربعة مواجهات حاسمة.

وأشارة المديرية الفنية الوطنية، إلى وجود عدة طلبات لمواجهات ودية دولية، سيفصل فيها الناخب الوطني جمال بلماضي.

وجاء البرنامج الكامل للمنتخب الوطني، والذي كشفت عنه المديرية الفنية الوطنية، على النحو التالي: