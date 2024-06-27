“الفاف” تكشف البرنامج الكامل للدورة الوطنية لكرة القدم الشاطئية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، برنامج الدورة الوطنية لكرة القدم الشاطئية، والتي ستجرى بكل من ولايات وهران، جيجل، وتيبازة.

وحسب الموقع الرسمي “للفاف”، ستنطلق هذه الدورة، اليوم الخميس، بولاية وهران، باجراء مبارتين، وتدوم إلى غاية يوم غد الجمعة.

فيما ستنطلق، هذه الدورة بولاية جيجل، يوم 30 جوان الجاري، وستلعب أربعة مباريات في هذه الولاية، إلى غاية الفاتح من شهر جويلية المقبل.

وستحتضن ولاية تيبازة، بدورها أربعة مباريات من هذه الدورة، خلال الفترة ما بين 03 جويلة إلى 04 من ذات الشهر.

وجاء البرنامج الكامل لهذه الدورة بالتفصيل، على النحو التالي: