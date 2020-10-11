الفاف تكشف الموعد الرسمي لمواجهة منتخب زيمبابوي

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، الموعد الرسمي للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيريه الزيمبابوي، ضمن تصفيات كان 2022.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن مباراة الذهاب من هذه المواجهة، ستلعب يوم 12 نوفمبر، على الساعة (20:30)، بملعب “5 جويلية”.

وأوضح ذات المصدر، أن مباراة الإياب، ستجرى بملعب “ناسيونال سبور ستاديوم” بالعاصمة الزمبابوية “هراري”، يوم 16 نوفمبر.

وتدخل هاتين المواجهتين، ضمن الجولتين الثالثة، والرابعة، للمجموعة الثامنة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، المقررة بالكاميرون.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هاتين المبارتين، ستلعبان بدون جمهور، لتفادي تفشي فيروس كورونا.