“الفاف” تكشف الموعد الرسمي لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة عن الموعد الرسمي لمواجهتي الخضر أمام جيبوتي وبوركينافاسو.

الفاف وعبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشفت أن الخضر سيواجهون جيبوتي يوم الخميس 02 سبتمبر 2021.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الأولى من تصفيات منافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر ستلعب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا.

هذا في حين ستلعب مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب بوركينافاسو بالملعب الكبير لمراكش بداية من الثامنة ليلا يوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021.