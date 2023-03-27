الفاف تكشف برنامج الخضر بتونس تحسبا لمواجهة النيجر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن برنامج الخضر قبل مواجهة النيجر بتونس.

وقالت الاتحادية الجزائرية في بيان لها، اليوم الأحد أنه لا توجد إصابات وجميع اللاعبين جاهزون للعب دورهم في الملعب.

كما أضافت أن اللاعبون سيجتمعون رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي على الساعة الثانية و نصف، كما سيغادر اللاعبون إلى ملعب رادس على الساعة الثالثة. قبل انطلاق المباراة على الساعة الخامسة.

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