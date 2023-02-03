الفاف تكشف برنامج الخضر في آخر تحضيراتهم لنهائي الشان

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، عن البرنامج الكامل للمنتخب الوطني للمحليين، في آخر حصة تدريبية لهم قبل نهائي الشان.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، سيباشر أشبال الناخب بوقرة، آخر تحضيراتهم عقب صلاة الجمعة من خلال حصة فيديو مبرمجة على الساعة 16:45.

كما حدّد بوقرة، انطلاق آخر حصة تدريبية لهم قبل النهائي، على الخامسة مساءً، تسبقها تصريحات اللاعبين للصحافة في منطقة مختلطة.

وسيختتم لاعبي المنتخب الوطني للمحليين يومهم هذا، بحصة علاجية تم برمجتها ما بين الثامنة والنصف ليلا، إلى العاشرة والنصف.