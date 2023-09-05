“الفاف” تكشف برنامج الخضر في تربص قسنطينة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن البرنامج الخاص بتربص الخضر الجاري بقسنطينة، والذي تتخلله مواجهتين أمام كل من تنزانيا يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري والسنغال الثلاثاء المقبل 12 من نفس الشهر.

وأفادت الاتحادية عبر موقعها الالكتروني، بأن العناصر الوطنية، ستجري منطقة مختلطة بملعب الشهيد حملاوي، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 18:00، قبل الحصة التدريبية المسائية.

كما أبرز “الفاف” بأنه سيتم فتح تدريبات الخضر، في اليوم الموالي، الأربعاء، والتي ستجرى بملعب 19 ماي 56 بعنابة، الذي سيحتضن لقاء تنزانيا، أمام رجال الإعلام لـ 15 دقيقة من أجل أخذ الصور.

موضحة بأن المنتخب سيعود يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري، إلى قسنطينة بعد مواجهة تنزانيا الخميس، من أجل خوض حصة تدريبية.

في حين قالت “الفاف” إن حصة السبت القادم، المقررة بملعب “حملاوي” ستجرى بحضور أطفال مرضى بالتليف الكيسي، فيما ستجري العناصر الودية، حصة أخيرة بنفس الملعب يوم الأحد القادم.

وتغادر التشكيلة الوطنية الاثنين إلى السنغال، أين ستكون بداية من الساعة 19:00، على موعد مع إجراء حصة تدريبية بملعب “عبدولاي واد” الذي سيحتضن وديتهم أمام السنغال، تسبقها ندوة صحفية للناخب الوطني بنصف ساعة.