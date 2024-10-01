“الفاف” تكشف برنامج “الخضر” لأقل من 17 و20 سنة في دورتي “لوناف”

كشفت اليوم الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن برنامج لقاءات المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، ونظيره من فئة 20 سنة، في دورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف”المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لذات الفئتين.

وسيدشن منتخب “U20” مشواره في الدورة المقرر إجراؤها بتونس يوم 17 نوفمبر المقبل بمواجهة مصر. قبل ملاقاة المغرب يوم الـ 20. والبلد المضيف في الـ 23، بينما يخوض أشبال ياسين مانع، آخر مباراة يوم 26 نوفمبر أمام ليبيا.

أما بالنسبة لمنتخب “U17” فإن بدايته في دورة “لوناف” المقررة بالمغرب. فستكون يوم 11 نوفمبر بمواجهة تونس، قبل ملاقاة مصر يوم 14 من نفس الشهر. وليبيا في الـ 17 وأخيرا المغرب يوم 23 نوفمبر القادم.