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الرياضة

“الفاف” تكشف برنامج “الخضر” لأقل من 17 و20 سنة في دورتي “لوناف”

بقلم محمد لمين صحراوي
“الفاف” تكشف برنامج “الخضر” لأقل من 17 و20 سنة في دورتي “لوناف”
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كشفت اليوم الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن برنامج لقاءات المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، ونظيره من فئة 20 سنة، في دورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف”المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لذات الفئتين.

وسيدشن منتخب “U20” مشواره في الدورة المقرر إجراؤها بتونس يوم 17 نوفمبر المقبل بمواجهة مصر. قبل ملاقاة المغرب يوم الـ 20. والبلد المضيف في الـ 23، بينما يخوض أشبال ياسين مانع، آخر مباراة يوم 26 نوفمبر أمام ليبيا.

أما بالنسبة لمنتخب “U17” فإن بدايته في دورة “لوناف” المقررة بالمغرب. فستكون يوم 11 نوفمبر بمواجهة تونس، قبل ملاقاة مصر يوم 14 من نفس الشهر. وليبيا في الـ 17 وأخيرا المغرب يوم 23 نوفمبر القادم.

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Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الة مدم FOOTBALL ALGERIAN FEDERATION المجانن برنامج مباريات المنتخب الوطني في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس آمم إفريقيا أقل من 17 سنة الجولة الاولى + تونس Vs الجزائر الاثنين 2024-11-11 الجولة الثانية الجزائر Vs مصر IN الخميس 2024-11-14 الجولة الثالثة الجزائر Vs لسا الأحد 2024-11-17 الجولة الخامسة المغرب Vs الجزائر السبت 2024-11-23 ASPETAR GSERPORT e CHERY حوسسر mobilis مودي sonatrach RAYANE Aicesncan‎’‎

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