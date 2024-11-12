“الفاف” تكشف برنامج “الخضر”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن برنامج “الخضر” في تربص نوفمبر الجاري، الذي انطلق أمس الاثنين، من مركز سيدي موسى.

ويلاقي المنتخب الوطني، خلال فترة التوقف الدولي الحالية. كل من غينيا الاستوائية، الخميس المقبل، برسم الجولة 5 من تصفيات “كان” 2025، وليبيريا الأحد القادم، في ختام التصفيات.

وحسب بيان نشرته “الفاف”، فإن العناصر الوطنية، ستخوض اليوم الثلاثاء، ثاني حصصها في تربص سيدي موسى، قبل المغادرة إلى مالابو، بعد الظهيرة في رحلة خاصة.

على أن يخوض غدا الأربعاء، رفقاء رياض محرز، حصة تدريبية بالملعب الرئيسي لملابو، وستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام لربع ساعة.

كما أوضحت “الفاف” بأن المنتخب الوطني، سيعود إلى أرض الوطن، مباشرة بعد اللقاء. وسيخوض حصة تدريبية الجمعة، مفتوحة لربع ساعة، بسيدي موسى، تسبقها منطقة مختلطة.

وتتواصل تحضيرات “الخضر” بحصة تدريبية أخرى السبت المقبل، بالمركز التقني بسيدي موسى، والسفر صبيحة الأحد، إلى تيزي وزو، تحسبا لاستضافة منتخب ليبيريا. عشية نفس اليوم، بملعب “حسين آيت احمد” في الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.